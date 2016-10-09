Charlie Hebdo создал карикатуру на Кардашян (ФОТО)

Вдохновленные недавним скандалом с ограблением популярной светской львицы Ким Кардашян, редакторы французского сатирического журнала Charlie Hebdo поспешили нарисовать на нее карикатуру.





На рисунке Ким изображена в золотом наряде, при этом на теле – множество золотых украшений с бриллиантами, а из сумки и декольте выпадают банкноты. Но самая интересная деталь картинки – это ягодицы звезды, между которыми зажат золотой слиток и бриллиантовое колье. “Если выходите – выходите налегке“, – как бы предупреждает Ким.









Карикатура Charlie Hebdo facebook.com/Charlie-Hebdo-Officiel





Напомним, накануне группа злоумышленников ворвалась в номер парижского отеля, в котором остановилась Ким , и украла шкатулку с драгоценностями на общую сумму 10 миллионов долларов (около 250 миллионов гривен). Многие журналисты усмотрели в случившемся нестыковки, а именно – почему звезда путешествует с таким количеством дорогостоящих украшений, где в тот момент была охрана, почему в элитном отеле нет камер наблюдений и как грабители узнали о том, что Ким находилась в номере одна.





Читайте также: УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ПОЦЕЛОВАЛ ПЯТУЮ ТОЧКУ КИМ КАРДАШЬЯН





