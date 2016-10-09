Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.96
USD
25.89
RUB
0.41
EUR
28.84
USD
25.81
RUB
0.41
EUR
29.18
USD
26.08
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
8 октября 16, 23:41
Charlie Hebdo создал карикатуру на Кардашян (ФОТО)
Ким Кардашян
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известный сатирический журнал выпустил карикатуру на светскую львицу и звезду американского реалити-шоу Ким Кардашян.
Вдохновленные недавним скандалом с ограблением популярной светской львицы Ким Кардашян, редакторы французского сатирического журнала Charlie Hebdo поспешили нарисовать на нее карикатуру.

На рисунке Ким изображена в золотом наряде, при этом на теле – множество золотых украшений с бриллиантами, а из сумки и декольте выпадают банкноты. Но самая интересная деталь картинки – это ягодицы звезды, между которыми зажат золотой слиток и бриллиантовое колье. “Если выходите – выходите налегке“, – как бы предупреждает Ким.


Карикатура Charlie Hebdo facebook.com/Charlie-Hebdo-Officiel

Напомним, накануне группа злоумышленников ворвалась в номер парижского отеля, в котором остановилась Ким, и украла шкатулку с драгоценностями на общую сумму 10 миллионов долларов (около 250 миллионов гривен). Многие журналисты усмотрели в случившемся нестыковки, а именно – почему звезда путешествует с таким количеством дорогостоящих украшений, где в тот момент была охрана, почему в элитном отеле нет камер наблюдений и как грабители узнали о том, что Ким находилась в номере одна.


Источник: ivona
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
Ким Кардашян выпускает духи
Ким Кардашян разделась для съемки в журнале J (ФОТО)
Сестры Кардашян создадут новую коллекцию для Bebe
Сестры Кардашян выпускают коллекцию драгоценностей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Как выглядит Анита Луценко спустя 4 месяца после родов?
noimageДмитрий Шепелев показал фото с сыном
noimageДень юриста: эксперт о скандалах в украинском шоу-бизнесе
noimageРианна шокировала новой прической (ФОТО)
noimageПоклонники Светланы Бондарчук разочарованы (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...