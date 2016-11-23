Муж Кристины Орбакайте скрутил авиадебошира (ВИДЕО)

В Сети на днях появился видеоролик, на котором нетрезвого авиадебошира в тельняшке скрутили на полу. Оказалось, что главным действующим лицом. утихомирившим хулигана, является муж популярной певицы Кристины Орбакайте.





Артистка сама рассказала о подвиге своего супруга.

"Мой муж, защищая стюардесс скрутил дебошира в самолете", - написала она в "Инстаграм", сопроводив публикацию хэштегами #мишамолодец, #бываетитакое и #покаянагастролях.





Все случилось в самолете, следовавшем из Москвы в Париж. Находившийся на борту пьяный мужчина в тельняшке начал вести себя агрессивно, ругаться матом и даже угрожать пассажирам. В результате бизнесмен Михаил Земцов помог бортпроводницам скрутить пассажира, и теперь хулигану грозит 15 суток заключения или штраф до пяти тысяч рублей.





"Я летел со своим другом из Москвы в Париж. К нам начал приставать пьяный пассажир в тельняшке. Стюардессы испугались хулигана, а пилоты закрылись в кабине. Вместе с другом мы скрутили хулигана брючным ремнем и уложили на пол. По прилету в Париж нам пришлось ждать полицию полчаса. Все это время мы находились в самолете", - цитирует Земцова Starhit.





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