Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
26.98
USD
25.57
RUB
0.40
EUR
28.74
USD
26.89
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 ноября 16, 17:54
Муж Кристины Орбакайте скрутил авиадебошира (ВИДЕО)
Кристина Орбакайте
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Опубликованное на Ютуб ВИДЕО с участием Михаила Земцова по достоинству оценили пользователи соцсетей.
В Сети на днях появился видеоролик, на котором нетрезвого авиадебошира в тельняшке скрутили на полу. Оказалось, что главным действующим лицом. утихомирившим хулигана, является муж популярной певицы Кристины Орбакайте.

Артистка сама рассказала о подвиге своего супруга.
"Мой муж, защищая стюардесс скрутил дебошира в самолете", - написала она в "Инстаграм", сопроводив публикацию хэштегами #мишамолодец, #бываетитакое и #покаянагастролях.

Все случилось в самолете, следовавшем из Москвы в Париж. Находившийся на борту пьяный мужчина в тельняшке начал вести себя агрессивно, ругаться матом и даже угрожать пассажирам. В результате бизнесмен Михаил Земцов помог бортпроводницам скрутить пассажира, и теперь хулигану грозит 15 суток заключения или штраф до пяти тысяч рублей.

"Я летел со своим другом из Москвы в Париж. К нам начал приставать пьяный пассажир в тельняшке. Стюардессы испугались хулигана, а пилоты закрылись в кабине. Вместе с другом мы скрутили хулигана брючным ремнем и уложили на пол. По прилету в Париж нам пришлось ждать полицию полчаса. Все это время мы находились в самолете", - цитирует Земцова Starhit.

Видео содержит ненормативную лексику!


Источник: http://www.topnews.ru/
Ещё по теме:
Ксения Собчак поругалась с бортпроводницей (ВИДЕО)
Кристина Орбакайте показала себя без макияжа (ФОТО)
Кристина Орбакайте опубликовала фото своих детей
Дело Брэда Питта передано в ФБР
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Назвали причину госпитализации Канье Уэста
noimageАнита Луценко поделилась фотографией в бикини (ФОТО)
noimageКэти Перри и Орландо Блум расстались
noimageПенелопа Крус украсила обложку модного журнала (ФОТО)
noimageЕлизавета Боярская удивила рокерским образом (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...