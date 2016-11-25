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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 ноября 16, 12:06
Ким Кардашьян с детьми ушла от Канье Уэста
Канье Уэст,Ким Кардашьян,
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Ким Кардашьян из-за очередной стычки с мужем была вынуждена покинуть дом вместе с детьми и переселиться к собственной матери.

Виной тому стали постоянные скандалы с мужем, Ким обвиняет его в сумасбродствах и неконтролируемых приступах агрессии. Напомним, что недавно Канье Уэст обругал Бейонсе со сцены, отменил один из своих концертов, а после и вовсе отказался выступать на остальных.

На данный момент Ким вместе с малышами гостит у матери в Хидден-Хилс, это место славится своей закрытостью и изолированностью от назойливых объективов папарацци.

По мнению друзей, у известного рэпера было достаточно времени, чтобы успокоиться.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Ким стала жертвой ограблений. Светская львица с трудом пережила это потрясение в жизни. Три недели она находилась практически взаперти наедине со своим стрессом. 
URA-Inform
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