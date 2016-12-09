Юлия Меньшова показала себя без макияжа (ФОТО)

Звезда показала, как стилист делает из нее ту красавицу, которую все привыкли видеть на телеэкране. А чтобы работа мастера была более заметной, пришлось выкладывать и то, с чего он начинает - ненакрашенную Юлию Меньшову.





"Вот он - гений парикмахерского искусства. Доверяюсь его рукам и ножницам на протяжении уже почти...18 лет (аааа! какие цифры!) Настоящий мастер своего дела! Как истинный творец пару раз за эти годы предупреждал меня: "давай сегодня не будем стричься? Чего-то рука не в настроении." Я настаивала. Зря!!! Потом поняла, что надо его слушаться, поскольку к вдохновению надо относиться уважительно в любом творчестве!!!", - написала телеведущая в соцсетях под фото, на котором ей делают прическу.



















