Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.44
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
28.63
USD
26.77
RUB
0.42
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 декабря 16, 12:42
Юлия Меньшова показала себя без макияжа (ФОТО)
Юлия Меньшова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известная телеведущая Юлия Меньшова решилась на смелое селфи, где запечатлела себя без макияжа.
Звезда показала, как стилист делает из нее ту красавицу, которую все привыкли видеть на телеэкране. А чтобы работа мастера была более заметной, пришлось выкладывать и то, с чего он начинает - ненакрашенную Юлию Меньшову.

"Вот он - гений парикмахерского искусства. Доверяюсь его рукам и ножницам на протяжении уже почти...18 лет (аааа! какие цифры!) Настоящий мастер своего дела! Как истинный творец пару раз за эти годы предупреждал меня: "давай сегодня не будем стричься? Чего-то рука не в настроении." Я настаивала. Зря!!! Потом поняла, что надо его слушаться, поскольку к вдохновению надо относиться уважительно в любом творчестве!!!", - написала телеведущая в соцсетях под фото, на котором ей делают прическу.





Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Ксения Собчак ждет ребенка не от Максима Виторгана
В Forbes назвали самого высокооплачиваемого актера России
Алексей Панин займется лечением алкоголиков
Бывший муж Даны Борисовой собирается забрать у нее дочь
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Мик Джагер в восьмой раз стал отцом
noimageДжамала рассказала, что у неё скоро состоится свадьба
noimageМеладзе и Джанабаева устроили тайную свадьбу
noimageБезупречность звезд в календаре Pirelli 2017 (ФОТО)
noimageТом Хэнкс стал дедушкой в третий раз
Лента новостей
Загрузка...