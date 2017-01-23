Viva! исключили Ани Лорак из номинантов Самые красивые 2016

Ани Лорак, которая удостоилась звания самой красивой в 2012 году по мнению издания Viva!, в 2017 оказалась в “черном списке“. Причина такого решения оказалась проста – украинцы не поддержали певицу и даже выступили с протестом против ее кандидатуры.





Уважая общественное мнение и чувства достаточно большой аудитории, которая не поддерживает участие Ани Лорак в номинации, редакционная коллегия приняла решение исключить певицу из номинантов Viva! Самые красивые 2016, – говорится в сообщении на сайте журнала.













Сейчас за звание самой красивой соревнуются Тоня Матвиенко, Екатерина Кухар, Маша Ефросинина, Анастасия Приходько, Мария Яремчук, Злата Огневич, Настя Каменских, Вера Брежнева, Регина Тодоренко, Ирина Билык, Ольга Сумская, LOBODA, Елена Кравец, Надя Дорофеева, Оля Полякова, Юлия Санина, Катя Осадчая, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Ольга Фреймут и многие другие знаменитые украинки.





Напомним, девятая церемония награждения Viva! Самые красивые 2016 состоится 18 марта 2017 года в Национальном дворце искусств Украина.





Смотри клип Ани Лорак на песню Удержи мое сердце: