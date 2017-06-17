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16 июня 17, 23:28
Кравец снялась в романтической фотосессии
Кравец
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Минимум косметики, максимум эмоций
Звезда "Квартала 95" Елена Кравец снялась в профессиональной фотосессии.

Снимки были опубликованы на сайте студии.

Проект, в котором участвовала актриса, называется TheWoman: Revelation. Над ним работала известный украинский фотограф Татьяна Кизеева. В своих работах она хотела показать, что настоящая красота кроется, прежде всего, в душевной искренности и натуральности.

"Я сделала акцент на эмоциях и действиях, при которых мои героини максимально откровенны", – рассказала Кизеева.

По словам Елены Кравец, она не очень любит фотографироваться, но в этой фотосессии решила поучаствовать.

"Спасибо Татьяне, что пригласила меня участвовать в этом проекте, признаюсь, заманить меня было непросто – постоянные гастроли, съемки, семейные дела. Мне самой очень нравятся черно-белые фотографии, и когда модели на снимках максимально искренние с минимумом косметики на лице. Поскольку Таня – мастер своего дела, на фотосессии она меня долго не мучала – весь процесс занял около часа", - поделилась актриса.


Елена Кравец в проекте TheWoman: Revelation


Елена Кравец в проекте TheWoman: Revelation

Елена Кравец в проекте TheWoman: Revelation

Елена Кравец в проекте TheWoman: Revelation

Елена Кравец в проекте TheWoman: Revelation







Источник: obozrevatel.com
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