Кравец снялась в романтической фотосессии

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец снялась в профессиональной фотосессии.





Снимки были опубликованы на сайте студии.

Проект, в котором участвовала актриса, называется TheWoman: Revelation. Над ним работала известный украинский фотограф Татьяна Кизеева. В своих работах она хотела показать, что настоящая красота кроется, прежде всего, в душевной искренности и натуральности.

"Я сделала акцент на эмоциях и действиях, при которых мои героини максимально откровенны", – рассказала Кизеева.

По словам Елены Кравец, она не очень любит фотографироваться, но в этой фотосессии решила поучаствовать.

"Спасибо Татьяне, что пригласила меня участвовать в этом проекте, признаюсь, заманить меня было непросто – постоянные гастроли, съемки, семейные дела. Мне самой очень нравятся черно-белые фотографии, и когда модели на снимках максимально искренние с минимумом косметики на лице. Поскольку Таня – мастер своего дела, на фотосессии она меня долго не мучала – весь процесс занял около часа", - поделилась актриса.



Елена Кравец в проекте TheWoman: Revelation







Елена Кравец в проекте TheWoman: Revelation































