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Шоу-бизнес
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9 сентября 20, 21:06
Звезды разделись для фотопроекта и призвали любить себя
Билык
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Артисты приняли участие в съемках социального фотосессии "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения".

Украинские знаменитости снялись обнаженными для социального проекта "Антиэйджизм. Возраст не имеет  значения" фотографа Trisha. Его цель - показать окружающим красоту, свободу, смелость и сексуальность вне временных рамок и стереотипов, научить людей принимать и любить себя в любом возрасте. В съемках провокационной фотосессии приняли участие актриса Ольга Сумская, певица Ирина Билык,  шоумен Дима Коляденко, травести-дива Монро, телеведущая Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария,  певицы Катя Бужинская и Анна Добрыднева.


Дима Коляденко Фото: пресс-служба проекта


Монро Фото: пресс-служба проекта


Ольга Сумская Фото: пресс-служба проекта


Василиса Фролва Фото: пресс-служба проект


Ирина Билык Фото: пресс-служба проекта


Екатерина Бужинская Фото: пресс-служба проекта

По словам фотографа, первая часть фотопроекта была отснята в еще феврале и вызвала большой резонанс, поэтому было решено сделать новую съемку с участием звезд.

- После выхода первой части проекта я начала получать десятки писем благодарности от женщин 40-60+ лет, и они все хотели присоединиться. Мой мир перевернулся, - призналась Trisha.  - Проект вызвал резонанс, и тут же было принято решение снимать вторую часть с украинскими знаменитостями.

Trisha уверенна, что съемка проекта "Антиэйджизм" - это первый шаг на пути к формированию нового социального тренда на сексуальное тело в любом возрасте, к развитию толерантности к свободной демонстрации себя, независимо от цифры в паспорте.

- Я уверена, что не возраст делает человека, а человек делает свой возраст привлекательным и интересным для других, - подтвердила слова фотографа Ирина Билык. - Недавно я написала песню, в которой есть такие слова: "Старость придумали грустные люди. Старым, поверь, никогда я не буду. Жизнь нам дана для того, чтоб влюбляться и обниматься, и целоваться". Вот вам и ответ на все вопросы.

Актриса Ольга  Сумская считает, что подобная инициатива необходима, так как сексуальность женщины не угасает с возрастом.

- Сексуальность женщины не угасает с возрастом, она расцветает новыми красками, более глубокими и наполненными, - заявила Ольга Сумская. - Проект "Антиэйджизм" просто необходим сегодня, как утверждение зрелой красоты.

Откровенные снимки звезд впервые презентовали в инновационном ивент-пространстве PMHUB. Сама фотовыставка пройдет в пространстве Dialog Hub с 9 сентября по 9 октября 2020 года.

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