Одесскую квартиру Жванецкого переделают в музей

Из одесской квартиры Михаила Жванецкого на Старопортофранковской, 133 сделают музей. Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на решение городских властей пишет Думская.





"Соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" вынесен на предстоящую сессию муниципального собрания. Этим же решением планируют утвердить его устав", - написало издание.





Музейные собрания самого Жванецкого, которые хранятся в квартире, с согласия родственников передадут в пользование учреждения.





Также сообщается, что деятельность музея будет финансироваться за счет Одесского городского бюджета. В пояснительной записке к проекту решения указано, что предварительно речь идет о 850 тыс. грн., но не уточняется, на какой период.





Отмечается, что в течение 5 лет музеем будет руководить директор. Он будет назначен по конкурсу.





Родился Жванецкий в Одессе 6 марта 1934 года в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота и семь лет работал в одесском порту механиком по кранам. Писать Жванецкий начал еще во время учебы - это были миниатюры и монологи, он также создал самодеятельный театр Парнас-2.





Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.



