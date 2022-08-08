Звезда Голливуда Джессика Честейн приехала в Киев – видео

Американская актриса Джессика Честейн приехала в Киев и посетила детскую больницу Охматдет. Об этом сообщает Суспільне.

В больнице актрисе рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Честейн пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдете.

Американская актриса также планирует увидеть Ирпень и проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

Джессика Честейн проведет в Украине целый день.



