Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
7 августа 22, 19:54
Звезда Голливуда Джессика Честейн приехала в Киев – видео
Американская актриса Джессика Честейн приехала в Киев и посетила детскую больницу Охматдет. Об этом сообщает Суспільне.
В больнице актрисе рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Честейн пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдете.
Американская актриса также планирует увидеть Ирпень и проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.
Джессика Честейн проведет в Украине целый день.
30 апреля Анджелина Джоли приехала во Львов.