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7 августа 22, 19:54
Звезда Голливуда Джессика Честейн приехала в Киев – видео
Джессика Честейн
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Джессика Честейн проведет в Украине целый день, посетит Охматдет, встретится с Зеленским

Американская актриса Джессика Честейн приехала в Киев и посетила детскую больницу Охматдет. Об этом сообщает Суспільне.   

В больнице актрисе рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Честейн пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдете. 

Американская актриса также планирует увидеть Ирпень и проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.  

Джессика Честейн проведет в Украине целый день. 
liga.net
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