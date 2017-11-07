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Шоу-бизнес
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6 ноября 17, 12:14
Свадьба Джеджулы: как прошел праздник? (ВИДЕО)
Андрей Джеджула
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На свадьбе Андрея Джеджулы, кроме прочих гостей, присутствовала и бывшая супруга телеведущего Санта Димопулос.
Андрей Джеджула женился на своей возлюбленной. Пышное торжество, на которое были приглашены 160 человек, прошло в одном из столичных ресторанов. В интервью «Светской жизни» молодожены отметили, что хотели, дабы этот день запомнился на всю жизнь, чтобы они могли рассказывать о нем своим детям. 


Пара также похвасталась обручальными кольцами, созданными Брэдом Питтом в соавторстве с известными дизайнерами:


Отметим, что перед официальным бракосочетанием Андрей и Юлия обвенчались. Пара считает, что начинать семейную жизнь стоит именно с обещания перед Богом быть верными друг другу:

Мне кажется, это главное и с этого мы начали наше общение относительно свадьбы. В любом другом случае, это – просто вечеринка для многих людей. У меня на день рождения приходит человек 80, в среднем. Сегодня у нас на свадьбе будет 160 гостей, - говорит Андрей Джеджула.

Важно, что среди гостей на свадьбе присутствовала и бывшая жена Андрея – Санта Димопулос. Девушка отметила, что у них есть общий ребенок, ради которого стоит поддерживать дружеские отношения. Да и к новой супруге Джеджулы она относится с уважением, более того – девушки частенько общаются.


Напомним, недавно мы писали о том, как выглядеть сногсшибательно после 40. Секреты красоты Клаудии Шиффер.
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